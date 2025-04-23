DEM Parti MYK toplantısı başladı: Masada hangi başlıklar var?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve 1 Mayıs gündemleriyle toplandı.

MA'da yer alan habere göre, MYK, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında bir araya geldi.

DEM Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, İmralı Heyeti’nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu, Adalet Bakanlığı ile yapılacak görüşme, 1 Mayıs İşçi Bayramı, ekonomideki gelişmeler ve gündemdeki diğer konuların ele alınacağı belirtildi.