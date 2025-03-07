DEM Parti'nin açılımı nedir? DEM Parti'nin kaç milletvekili var?

DEM Parti'nin açılımı, başkanı, sözcüleri ve TBMM'deki sandalye sayısı sıklıkla merak ediliyor. Detaylar şöyle:

DEM PARTİ'NİN AÇILIMI NEDİR?

DEM Parti'nin açılımı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'dir.

DEM Parti Eş Genel Başkanları:

Tülay Hatimoğulları

Tuncer Bakırhan

Dem Parti Sözcüsü: Ayşegül Doğan

DEM PARTİ'NİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

DEM Parti TBMM'de 57 Milletvekili ile, Meclis'te en çok milletvekiline sahip 3. partidir.