DEM Parti'nin açılımı nedir? DEM Parti'nin kaç milletvekili var?
Siyasi harekette önemli bir yer tutan DEM Parti'nin açılımı nedir? Dem Parti'nin TBMM'de kaç vekili var? DEM Parti'nin başkanı ve sözcüsü kimdir? Detaylar haberimizde.
DEM Parti'nin açılımı, başkanı, sözcüleri ve TBMM'deki sandalye sayısı sıklıkla merak ediliyor. Detaylar şöyle:
DEM PARTİ'NİN AÇILIMI NEDİR?
DEM Parti'nin açılımı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'dir.
DEM Parti Eş Genel Başkanları:
- Tülay Hatimoğulları
- Tuncer Bakırhan
Dem Parti Sözcüsü: Ayşegül Doğan
DEM PARTİ'NİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?
DEM Parti TBMM'de 57 Milletvekili ile, Meclis'te en çok milletvekiline sahip 3. partidir.