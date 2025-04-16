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DEM Parti'nin Adalet Bakanı ile planlanan görüşmesi ertelendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin planlanan Cuma görüşmesinin ertelendiğini açıkladı.

Güncel
  • 16.04.2025 21:39
  • Giriş: 16.04.2025 21:39
  • Güncelleme: 16.04.2025 21:42
DEM Parti'nin Adalet Bakanı ile planlanan görüşmesi ertelendi
AA

DEM Parti heyetinin, Cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapmayı planladığı görüşme ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararını, Bakan Tunç Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu'na yaptığı özel açıklamayla duyurdu.

Bakan Tunç, açıklamasında, “Önceliğimiz Sırrı Bey'in sağlığına kavuşması” diyerek, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunun tüm siyasi çalışmaların önüne geçtiğini ifade etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Sırrı Süreyya Önder’in durumuna ilişkin açıklama yapacak
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