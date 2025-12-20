DEM Parti'nin AKP ve TİP ziyareti sona erdi: "Hukuki zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik"

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, AKP grubunu TBMM'de ziyaret etti. Ziyarette AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala yer aldı.

Bir saat 35 dakika süren görüşmenin ardından görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapıldı.

"HUKUKİ BİR ZEMİNE İHTİYAÇ OLAN BİR DÖNEME GİRDİK"

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan heyet üyesi Buldan, hukuki zemin vurgusunda bulundu. "Barış hukuksuz olmaz" diyen Buldan sürecin yeni bir aşamaya girdiği değerlendirmesinde bulundu ve şunları söyledi:

"Çok verimli bir görüşme olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir yılı aşkın bir süredir devam eden süreçle alakalı gelinen aşamayı detaylı bir şekilde istişare ettik, konuştuk, tartıştık, önerilerimizi sunduk ve Heyet üyeleri gerçekten bu konudaki görüşlerini çok samimi bir şekilde ifade ettiler. Biz şunun altını önemle çizmek istiyoruz. Barış hukuksuz olmaz. O yüzden hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Yeni bir aşamaya girdik. Bu aşamada da gelinen süreçte yine istişarelerimiz devam edecek, görüşmelerimiz devam edecek ve sürekli bir araya gelip bu konuyu nihayete erdirme konusunda da hemfikir olduk diyebilirim. Ben de teşekkür ediyorum Sayın Heyet'e ve sizlere de teşekkür ediyorum."

SANCAR: "EN GENİŞ TOPLUMSAL UZLAŞIYLA YÜRÜTMEK HAYATİ ÖNEMDE"

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, pek çok konuyu ayrıntılı olarak konuşma imkanı bulunan bir görüşme olduğunu belirtti. Sancar açıklamalarında hukuksal düzenlemelere değindi ve şunları söyledi:

"Sürecin geldiği aşama ve bundan sonraki evreleri konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bu önümüzdeki dönem gerçekten hassasiyetle ve özel yürütülmesi gereken bir dönem. Hukuksal zemini birlikte oluşturmanın önemi çok açık. Burada siyasal mutabakatın ve toplumsal uzlaşmanın öneminin altını bir kez daha çizdik. Sizin huzurunuzda da hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati bir önem taşıdığını dile getirelim. Ziyaretlerimiz devam edecek. Siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sonrasında Adalet Bakanı, TBMM Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme planlıyoruz"

AKP'NİN ARDINDAN HEYET TİP'İ ZİYARET ETTİ

DEM Parti İmralı heyeti AKP ziyaretinin ardından Meclis'te Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret etti. Görüşmede, İmralı heyetini TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Milletvekilleri Serra Kadıgil ve Ahmet Şık kapıda karşıladı.

DEM Parti İmralı Heyeti'ne ziyareti için teşekkür ederek sözlerine başlayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Sürecin tümüne ilişkin geldiğimiz aşama itibarıyla Meclis'teki Komisyon çalışmalarının geldiği aşamaya dair karşılıklı görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi paylaştık. Biz Türkiye İşçi Partisi adına şunu söyleyebiliriz. Biz ülkemizde bir barışın, kalıcı bir barışın, gerçek bir özgürlüğün, gerçek bir demokrasinin inşasının ön şartlarından birisi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla hem özgürlüklerin genişletmesi, hem demokrasinin gelişmesi hem de bu topraklarda bir daha hiç gözyaşının olmaması, hiç kan akmaması için başından bu yana üzerimize düşen görevin, üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak tutum almaya çalıştık. Bu süreç içerisinde özellikle iktidar cenahında daha küçük güncel siyasi hesaplar devrede olabilir" dedi.

Baş, görümede neler konuşulduğuna ilişkin, "Bu memlekette Türk emekçileriyle, Kürt emekçilerinin kardeşliğini bir daha hiç sorgulatmayacak bir siyasal iklim nasıl yaratılır ve nasıl bu ülkedeki herkes hakkı olanı, yaşam hakkını, insanca onurlu bir yaşam hakkını elde eder, bunları karşılıklı değerlendirdik. Biz görüşme sonu itibariyle başladığımızdan daha umutlu bir noktadayız. Bunu ifade edebilirim. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bu zor süreçte yoğun bir mesai yürüten sevgili dostlarımıza, yoldaşlarımıza da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

BULDAN: "TİP'İN YAPACAĞI HER TÜRLÜ ÇALIŞMA BU MUTABAKATA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

DEM Partili Pervin Buldan da çok verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Oldukça yapıcı ve önümüzdeki dönem açısından sürecin gerektirdiği hassasiyetleri göz önünde bulundurarak yapılması gerekenleri bir kez daha tartıştık, konuştuk. Gelinen aşamayı değerlendirdik. Türkiye İşçi Partisi'nin hem Komisyon sürecinde hem onun dışındaki yapıcı katkılarının önemli olduğunu bir kez daha huzurlarında ifade etmek isterim. Gerçekten hem komisyonda hem onun dışında Türkiye'nin belli yerlerinde yaptıkları etkinliklerde, konuşmalarda, açıklamalarda sürece katkılarının çok kıymetli olduğu takip ediyoruz. Bundan sonraki süreç açısından da şunu söylemek isterim. Evet bir belli bir aşamaya geldik artık. Yasal bir zemine geçme aşamasına geldik.

Bir barış hukukuna ihtiyaç olduğunu her zaman için ifade ettik. Ve barışın hukuksuz olmayacağını biraz önce ifade etmiştim diğer görüşmenin çıkışında. Şimdi öyle bir süreçteyiz. Bu süreçte de Türkiye İşçi Partisi katkılarına gerçekten yoğun ihtiyacımızın olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin batısı açısından bunun önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu konuda kendilerinin yapacağı her türlü çalışmanın bu mutabakata katkı sağlayacağı görüşünü ifade etmek isterim. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum."