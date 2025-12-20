DEM Parti'nin AKP ziyareti sona erdi: "Hukuki zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik"

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, AKP grubunu TBMM'de ziyaret etti. Ziyarette AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala yer aldı.

Bir saat 35 dakika süren görüşmenin ardından görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapıldı.

"HUKUKİ BİR ZEMİNE İHTİYAÇ OLAN BİR DÖNEME GİRDİK"

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan heyet üyesi Buldan, hukuki zemin vurgusunda bulundu. "Barış hukuksuz olmaz" diyen Buldan sürecin yeni bir aşamaya girdiği değerlendirmesinde bulundu ve şunları söyledi:

"Çok verimli bir görüşme olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir yılı aşkın bir süredir devam eden süreçle alakalı gelinen aşamayı detaylı bir şekilde istişare ettik, konuştuk, tartıştık, önerilerimizi sunduk ve Heyet üyeleri gerçekten bu konudaki görüşlerini çok samimi bir şekilde ifade ettiler. Biz şunun altını önemle çizmek istiyoruz. Barış hukuksuz olmaz. O yüzden hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Yeni bir aşamaya girdik. Bu aşamada da gelinen süreçte yine istişarelerimiz devam edecek, görüşmelerimiz devam edecek ve sürekli bir araya gelip bu konuyu nihayete erdirme konusunda da hemfikir olduk diyebilirim. Ben de teşekkür ediyorum Sayın Heyet'e ve sizlere de teşekkür ediyorum."

SANCAR: "EN GENİŞ TOPLUMSAL UZLAŞIYLA YÜRÜTMEK HAYATİ ÖNEMDE"

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, pek çok konuyu ayrıntılı olarak konuşma imkanı bulunan bir görüşme olduğunu belirtti. Sancar açıklamalarında hukuksal düzenlemelere değindi ve şunları söyledi:

"Sürecin geldiği aşama ve bundan sonraki evreleri konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bu önümüzdeki dönem gerçekten hassasiyetle ve özel yürütülmesi gereken bir dönem. Hukuksal zemini birlikte oluşturmanın önemi çok açık. Burada siyasal mutabakatın ve toplumsal uzlaşmanın öneminin altını bir kez daha çizdik. Sizin huzurunuzda da hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati bir önem taşıdığını dile getirelim. Ziyaretlerimiz devam edecek. Siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sonrasında Adalet Bakanı, TBMM Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme planlıyoruz"

SIRADAKİ GÖRÜŞME TİP İLE

DEM Parti heyeti görüşmelerine mecliste bulunan grupları ziyaret ederek devam edecek.

Heyet bugün ilerleyen saatlerde Türkiye İşçi Partisi'ni mecliste ziyaret edecek.

Heyetin 22 Aralık'ta ise CHP'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...