DEM Parti'nin çağrısıyla üç ilde 'Özgürlük ve Adalet Buluşması’ başladı

DEM Parti, Kobani Davasında verilen ağır mahkumiyet kararlarını protesto etmek için üç ilde 'Özgürlük ve Adalet Buluşması’ düzenliyor. Diyarbakır, Adana ve İstanbul'da düzenlenen halk buluşmaları başladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) çağrısıyla Kobani Davasında çıkan mahkumiyet kararlarını protesto etmek için düzenlenen halk buluşmaları başladı.

İlk buluşma Diyarbakır'da Dağkapı Meydanı'nda başladı. Diyarbakır'daki buluşmaya DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar katıldı. Destek için Türkiye İşçi Partisi'nin Diyarbakır İl Örgütü ve partinin genel başkanı Erkan Baş da Dağkapı Meydanı’na geldi.

Halk buluşmaları bugün İstanbul ve Adana'da da devam ediyor.

DEM Parti'nin Eş Genel Başkanlarından Tülay Hatimoğulları Adana, Tuncer Bakırhan ise İstanbul Esenyurt'taki buluşmaya katılacak. Esenyurt'taki buluşmaya EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan da katılıyor.

İstanbul Esenyurt'taki buluşmada konuşan Tuncer Bakırhan, "Özgürlük için, demokrasi için, hukuk için bu iktidarı göndermeliyiz" diye konuştu.

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