DEM Parti'nin Diyarbakır adayları gözaltına alındı

DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Doğan Hatun, sosyal medya üzerinden il ve ilçe belediye eş başkan adayları olarak gözaltına alındıklarını duyurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun gözaltına alındı.

Sosyal medya platformu X üzerinden gözaltı haberini duyuran Doğan Hatun, il ve ilçe belediye eş başkan adayları olarak gözaltına alındıklarını duyurdu.

Hatun, “Şu an Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şuan Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz — Doğan Hatun (@doganhatundbb) February 12, 2024

Gözaltı işleminin DEM Parti Diyarbakır İl Örgütü ve belediye başkan adaylarının yarın (13 Şubat Salı) Diyarbakır'da yapacağı özgürlük yürüyüşü için esnaf ziyareti yaptığı sırada gerçekleştiği öğrenildi.

DEM Parti'nin adaylarından Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun, partilerinde 24 Ocak'ta yapılan önseçim sonrasında aday gösterilmişti.