DEM Parti'nin Diyarbakır adaylarından biri belli oldu

DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Genel Başkan adaylarından biri Serra Bucak oldu.

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi'nin (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Genel Başkanlarından biri Serra Bucak oldu. Erkek aday için ise bugün ikinci tur seçimi yapılacak.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre Diyarbakır için yapılan ön seçimde kadın adaylar arasında Serra Bucak yüzde 50+1’i geçmeyi başardı ve Önseçim Komsiyonu Bucak’ın adaylığını kesinleştirdi.

DEM Parti Diyarbakır İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Halkımızın büyük bir özveri ile katıldığı ön seçimler sonucunda, delegelerin yüzde 54 oyunu alan aday adaylarımızdan Serra Bucak Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Halkımıza, partimize ve Amed'e hayırlı olsun."

ERKEK ADAY BUGÜN BELLİ OLACAK

Erkeklerde ise yüzde 50+1’i geçen aday olmadı. En yüksek oyu alan aday adayları Doğan Hatun ve Garip Kandemir, 17 ilçede eş genel başkan adaylığı için yapılacak oylamada yarışacak.

Yapılan ön seçim oylamalarında 14 ilçe belediyesi eş başkan adayları da belirlendi.