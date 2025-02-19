DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: "Başvuru olursa değerlendiririz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEM Parti heyetinin daha önce iki kez İmralı Adası’nda PKK Lideri Abdullah Öcalan’la görüştüğünü anımsatan Bakan Tunç, “Yeni bir başvuru söz konusu olursa, bunu da değerlendirip bu konudaki izni sağlarız” diye konuştu.

TÜSİAD AÇIKLAMASI

İktidarı eleştirdiği için soruşturma açılan TÜSİAD'a ilişkin Bakan Tunç şunları kaydetti:

"TÜSİAD’ın yaptığı açıklamayla alakalı değerlendirmemizi yapmıştık. Devam eden soruşturmalarla ilgili iş adamlarının açıklama yapmış olması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Bu soruşturmalarda suç vardır ya da yoktur. Ancak siz burada suç yoktur dediğiniz zaman yargıya müdahale anlamına gelebilecek bir durum ortaya çıkar. O nedenle herkesin konuşmalarında dikkat etmesi gereken hususlar var. Adalet olmadan kalkınma olmaz diyoruz. İnsan haklarının genişlemesi için sayısız reform yaptık. Dolayısıyla hukuk devleti eğer bu derece tahkim edilmemiş olsaydı, bugün doğrudan yabancı sermaye yatırımı 80 yılda 15 milyar dolarken son 22 yılda 150 milyar dolar daha artmazdı. Dolayısıyla bu ülkede hukuk güvenliği var. Yargı sistemimiz sonuna kadar işliyor. Bugün hukuk sisteminin işlemediğine dair kara propagandanın iş adamlarına da sanayicimize de bir katkısı olmaz."

AYŞE BARIM’A TAHLİYE VEREN HAKİME SORUŞTURMA

Bakan Tunç, menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma hakkında, "Bunlar yargının gerçekleştirmiş olduğu soruşturmalar. Soruşturma kapsamı içerisinde verilen tutuklama kararları, tahliye kararları, itiraz üzerine verilen kararlar var. Yargı kendi mecrası içerisinde işler. İtiraz bir üst mahkemeye yapılır. Mevzuatımız çerçevesinde yargı kararlarını verir. Kendi mecrası içerisinde süreç devam eder. Yargının gerçekleştirmiş olduğu soruşturmalar bunlar, hep beraber süreci takip edeceğiz" dedi.