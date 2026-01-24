DEM Parti'nin İstanbul'daki yürüyüşüne polis engeli

DEM Parti, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Kurumlar Platformu’nun çağrısıyla İstanbul Aksaray Meydanı’nda toplanan kitleye polis engel oldu.

DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın, Suriye’de yaşanan son gelişmelerle ilgili Saraçhane’ye yapmak istediği yürüyüşe polis ekipleri müdahale etti. Polis, yürüyüşün gerçekleşmesini engelledi.

İL EŞ BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Meydanda sık sık IŞİD karşıtı sloganlar atıldı.

Önüne barikat çekilen kitlenin yürümesi, polis tarafından engellendi. Yürümek isteyen yurttaşlara biber gazıyla müdahale edildi. Müdahale sırasında yaralananlar oldu.

Polisin tüm engellemelerine rağmen okunan basın açıklamasında, Rojava halkının yalnız olmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Rojava’yı, Kürt halkının kazanımlarını sonuna kadar savunacağız” denildi.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk ise yaptığı konuşmada, “Emperyalistler Ortadoğu’yu kendi aralarında bölüşmek istiyor. Bu coğrafyadaki devletler de buna ortak oluyor. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Biz bu dayatmaları kabul etmeyeceğiz” dedi.