DEM Parti'nin komisyona vereceği 4 milletvekili kesinleşti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), TBMM'de kurulacak ve 51 milletvekilinden oluşacak süreç komisyonunda görev alacak 4 milletvekilini belirledi.

DEM Parti, komisyon için Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i belirledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te "Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduklarını" açıklamış ve temmuz ayı sonuna kadar komisyonda yer almak isteyen siyasi partilerden görev yapacak milletvekillerinin isimlerini iletmelerini istemişti.

Komisyonda AKP 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. TBMM'de grubu bulunmayan bazı partilerden de komisyonda 1'er milletvekili yer alacak.

İYİ Parti, komisyona üye vermezken üye isimlerini belirleyen ilk siyasi parti MHP olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyona partisinin vereceği 4 üyenin; Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut olduğunu duyurmuştu.