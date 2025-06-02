DEM Parti'nin Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oldu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından DEM Parti, Meclis Başkanvekilini belirledi.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantımızda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanvekilimiz olarak belirlenmiştir" denildi.

Daha önce de Pervin Buldan ismi kulis bilgilerine dayanarak haberlere yansımıştı. DEM Parti, TBMM Başkanvekili olarak Pervin Buldan’ın belirlendiği haberlerine dair açıklama yaomış ve yetkili kurullarda verilmiş bir karar olmadığını, konunun 2 Haziran’da netleşeceğini bildirmişti.