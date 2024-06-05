DEM Parti'nin Meclis'teki kayyum protestosu nöbeti sona erdi

DEM Parti milletvekilleri TBMM Genel Kurul Salonu'nda, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto için gece nöbete devam etti. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Meclis Genel Kurulu kapandıktan sonra AKP'nin yönlendirmesi sonucunda 150'ye yakın milletvekili bize saldırdı. Grup başkanvekilimiz düştü, bazı milletvekillerimizde küçük yaralanmalar oldu" dedi. Nöbet, gece yarısı sonlandırıldı.

DEM Parti milletvekillerinin, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması ve belediyeye kayyum atanmasını protesto için Genel Kurul'da başlattığı kürsü eylemi devam etti. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, gece nöbetlerine devam edeceklerini belirterek, "yarın için yeni bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Koçyiğit şöyle devam etti:

"Hakkari belediyemize yönelik yapılan gaspa karşı demokratik hakkımızı kullanmak istedik. Bugün grup konuşmasını tek sunum olarak yaptık, Meclis'te kürsü işgali yaptık ama sonrası Meclis Genel Kurulu kapandıktan sonra AKP'nin yönlendirmesi sonucunda 150'ye yakın milletvekili Genel Kurul'a geldi ve bize saldırdılar. Grup başkanvekilimiz düştü, bazı milletvekillerimizde küçük yaralanmalar oldu. En temel hakkımızı bile kullanmamıza tahammül edemeyen bir iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kürsü işgali Meclis'te yerleşmiş teamüldür ama buna bile tahammül edemediler."

GECE YARISI SONLANDIRILDI

DEM Parti milletvekillerinin Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması ve belediyeye kayyum atanmasını protesto için Genel Kurul'da başlattığı kürsü eylemi gece yarısı itibarıyla sona erdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, nöbetlere devam edeceklerine dikkati çekerek, sabah yeni bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.