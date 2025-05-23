DEM Parti'nin MHP ziyareti salı günü TBMM'de gerçekleştirilecek

Bugün Gelecek Partisi'yle görüşme gerçekleştiren DEM Parti, açıklama yaptı. Görüşmede süreç ve PKK'nin fesih kararının ele alındığı belirtilirken "TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dâhil edilmesini sağlayacak bir yöntemin benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı" ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.

Açıklamada haftaya yapılacak görüşmelerle ilgili de bilgi verildi. Buna göre DEM Parti önümüzdeki hafta hem bileşen partileriyle, hem ittifak güçleriyle hem de AKP ve MHP ile görüşmeler gerçekleştirecek. DEM Parti daha sonra bir açıklama daha yaparak MHP ile görüşmenin tarihini de duyurdu.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyetimiz Gelecek Partisi’ni ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmede, Türkiye ve bölge gündemindeki konulara ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu. Son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşen ziyarette; Türkiye'nin demokratikleşme süreci, İmralı Heyetimizin Sayın Abdullah Öcalan ile yakın zamanda gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nin 12 Mayıs tarihinde açıkladığı kongre kararları ele alındı.

Ayrıca, partiler arası diyaloğun derinleştirilmesi ile Meclis çerçevesinde barış ve çözüm yolunda atılması gereken adımlar değerlendirildi. TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dâhil edilmesini sağlayacak bir yöntemin benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz."

MHP ZİYARETİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

DEM PARTİ'nin MHP ziyaretinin 27 Mayıs Salı günü gerçekleştirileceği açıklandı. DEM Parti'den bildirilene göre saat 11.30'da gerçekleştirilecek görüşmenin adresi TBMM olacak.