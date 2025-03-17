DEM Parti'nin siyasi parti temasları sürüyor: MHP ve AKP'ye ziyaret

DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısının ardından siyasi parti temasları devam ediyor.

Bu kapsamda DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret etti. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

Meclis'te gerçekleştirilen görüşmede MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu bulundu.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve gelişen süreçle ilgili bir görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı bugün, gün içinde bütün görüşmelerimizi tamamladıktan sonra paylaşacağız. Bizleri kabul eden MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sayın Devlet Bahçeli sağlık koşulları elverseydi bugün görüşmede olacaktı. Sağlık koşullarından dolayı kendisi yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise görüşmeye ilişkin "Çok faydalı bir görüşme oldu" değerlendirmesini yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada görüşmede yer alamayacağını açıklamıştı.

AKP'YE ZİYARET

DEM Parti heyeti, MHP'nin ardından AKP'ye de ziyaret gerçekleştirdi. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

AKP heyetinde ise Grup Başkanı Abdullah Güler, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Genel Başkanvekili Efkan Ala bulundu.