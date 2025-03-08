DEM Parti'nin siyasi partilerle yapacağı görüşme takvimi netleşti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 17 Mart Pazartesi günü, beraberindeki heyetle birlikte AKP ve MHP’yi ziyaret edecek.

Dem Parti ilk görüşmelerini 10 Mart'ta EMEP ve CHP ile gerçekleştirecek. DEM Parti, siyasi partilerle yapacağı görüşme takvimini basınla paylaştı.

İşte DEM Parti'nin görüşme takvimi:

10 MART

10.00 - EMEP Ziyareti

Yer Meclis

13.00 – CHP Ziyareti

Yer: CHP Genel Merkezi

16.30 DEVA Partisi Ziyareti

Yer:Deva Patisi Genel Merkezi

12 MART

11.00 - TİP Ziyareti

Yer: Meclis

14.00 – SAADET Partisi Ziyareti

Yer: Saadet Partisi Genel Merkezi



16.30 - GELECEK Partisi Ziyareti

Yer: Gelecek Patisi Genel Merkezi

17 MART

AK Parti Ziyareti (Saat, yer bilgileri ayrıca paylaşılacak)

MHP Ziyareti (Saat ve yer bilgileri ayrıca paylaşılacak)