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DEM Parti'nin siyasi partilerle yapacağı görüşme takvimi netleşti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 17 Mart Pazartesi günü beraberindeki heyetle AKP ve MHP’yi ziyaret edecek.

Güncel
  • 08.03.2025 19:24
  • Giriş: 08.03.2025 19:24
  • Güncelleme: 08.03.2025 19:34
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'nin siyasi partilerle yapacağı görüşme takvimi netleşti
ANKA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 17 Mart Pazartesi günü, beraberindeki heyetle birlikte AKP ve MHP’yi ziyaret edecek.

Dem Parti ilk görüşmelerini 10 Mart'ta EMEP ve CHP ile gerçekleştirecek. DEM Parti, siyasi partilerle yapacağı görüşme takvimini basınla paylaştı.

İşte DEM Parti'nin görüşme takvimi:

10 MART 

10.00 - EMEP Ziyareti 
Yer Meclis

13.00 – CHP Ziyareti 
Yer: CHP Genel Merkezi

16.30 DEVA Partisi Ziyareti 
Yer:Deva Patisi Genel Merkezi

12 MART 

11.00 - TİP Ziyareti 
Yer: Meclis

14.00 – SAADET Partisi Ziyareti 
Yer: Saadet Partisi Genel Merkezi
 
16.30 - GELECEK Partisi Ziyareti 
Yer: Gelecek Patisi Genel Merkezi

17 MART 

AK Parti Ziyareti (Saat, yer bilgileri ayrıca paylaşılacak)

MHP Ziyareti (Saat ve yer bilgileri ayrıca paylaşılacak)

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