DEM Parti'nin siyasi partilerle yapacağı görüşme takvimi netleşti
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 17 Mart Pazartesi günü beraberindeki heyetle AKP ve MHP’yi ziyaret edecek.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 17 Mart Pazartesi günü, beraberindeki heyetle birlikte AKP ve MHP’yi ziyaret edecek.
Dem Parti ilk görüşmelerini 10 Mart'ta EMEP ve CHP ile gerçekleştirecek. DEM Parti, siyasi partilerle yapacağı görüşme takvimini basınla paylaştı.
İşte DEM Parti'nin görüşme takvimi:
10 MART
10.00 - EMEP Ziyareti
Yer Meclis
13.00 – CHP Ziyareti
Yer: CHP Genel Merkezi
16.30 DEVA Partisi Ziyareti
Yer:Deva Patisi Genel Merkezi
12 MART
11.00 - TİP Ziyareti
Yer: Meclis
14.00 – SAADET Partisi Ziyareti
Yer: Saadet Partisi Genel Merkezi
16.30 - GELECEK Partisi Ziyareti
Yer: Gelecek Patisi Genel Merkezi
17 MART
AK Parti Ziyareti (Saat, yer bilgileri ayrıca paylaşılacak)
MHP Ziyareti (Saat ve yer bilgileri ayrıca paylaşılacak)