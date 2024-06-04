DEM Parti'nin TBMM önündeki basın açıklamasına polis engeli

DEM Parti Ankara İl Örgütü, TBMM önünde yapmak istediği basın açıklaması için polis engeliyle karşılaştı. DEM Partililer engellemeye tepki gösterdi.

31 Mart seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin tepkiler sürüyor.

DEM Parti Ankara İl Örgütü, TBMM Dikmen Kapısı önünde yapmak istediği basın açıklaması için polis engeliyle karşılaştı.

DEM Partililer polis engeline tepki gösterirken, "Direne direne kazanacağız" sloganlarını attı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Hakkari Belediyesi'ne polisler tarafından baskın yapılmıştı.

Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçilen Belediye Başkanı Akış'ın "PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı" iddia edilerek Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandığı belirtilmişti. Açıklamada, Akış'ın "geçici tedbir olarak" görevden alındığı ifade edilmişti.