DEM Parti'nin ziyaretleri başladı: Bakırhan'dan "YPG" sorusuna yanıt

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) siyasi parti ziyaretleri bugün başladı.

DEM Parti ilk olarak saat 10.00'da Emek Partisi'ni (EMEP) ziyaret etti. Görüşme TBMM'de yapıldı.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "Bütün bu süreçlerin demokratik bir zeminde tartışılması için herkesin üzerine düşen görevi ve sorumlulukları acilen yerine getirilmesi gerekir. Yapılan çağrının askıda durması sürecin başka nedenlerle başka sonuçlar doğurması hem Türkiye halkları açısından hem Ortadoğu halkları açısından hem Türkiye'nin demokrasi güçleri açısından kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise yaptığı açıklamada, "Verimli, önemli bir görüşme yaptık. Süreç başlarken şeffaf olacağımızı, yapılan görüşmeleri tartışmaları zaman sınırına takılmadan toplumun bütün dinamikleriyle açık bir şekilde paylaşacağımızı, toplumdan hiçbir şeyi kaçırmadan bilgileri aktaracağımızı belirtmiştik. Her iki İmralı'daki görüşmeden sonra siyasi parti ve toplumun bütün dinamiklerini bilgilendirdik" diye konuştu.

"Son katıldığımız görüşme çok tarihi bir görüşmeydi" diyen Bakırhan, "50 yıl önce Ankara'da kurulan silahlı örgütün kendisini feshetmesi kararı o görüşmede çıktı. Çok önemliydi. Sayın Öcalan, Türkiye'nin şiddet ve çatışmalardan uzaklaşarak demokratik bir zeminde diyalogla meselelerin çözülmesini çağrı metninde dile getirdi" ifadelerini kullandı.

"BU ÇAĞRI BİR STARTTIR"

Bakırhan, şunları söyledi: "Bu süreçteki gelişmeleri, görüşmeleri açık, şeffaf bir şekilde aktararak bu sürece ilişkin katkılarını almaya çalışacağız. Çağrı, Türkiye'deki 85 milyon insana, demokrasi güçlerine, hepimize yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrı bir starttır. Bu çağrının karşılık bulması için de güç birliğine ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum."

"MUHATAPLARINA SORMAK DAHA DOĞRU"

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığı sorulan Bakırhan, şu yanıtı verdi: "Önümüzde Türkiye'nin enerjisini yutan, can kayıplarına sebebiyet veren Kürt meselesinin şiddetsiz, silahsız tartışıldığı bir süreçte buraya odaklanmak gerekiyor. Çağrının nereyi, ne kadar kapsadığının muhatabı bizler değiliz. SDG'nin temsilcileri de değiliz biz. Çağrı demokrasi diyor, barış diyor. Muhataplarına sormak daha doğrudur. Sayın Öcalan mektubu gitmişti, o mektuba yanıtlar da verilmişti. O mektupta yazanı ve gelen cevabı görmediğimiz için çağrıya ne dedikleri, nereyi, ne kadar kapsadığını şimdi belirtmek bizim işimiz olmadığını söylemek istiyorum."

DEM PARTİ'NİN ZİYARETLERİ

DEM Parti heyeti saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

Partinin bugün son durağı DEVA Partisi Genel Merkezi olacak. DEM Parti heyeti saat 16.30'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

DEM Parti 12 Mart'ta, TİP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni, 17 Mart'ta ise AKP ve MHP'yi ziyaret edecek.