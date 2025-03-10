DEM Parti'nin ziyaretleri başladı: İlk görüşme EMEP ile

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) siyasi parti ziyaretleri bugün başlıyor.

DEM Parti ilk olarak saat 10.00'da Emek Partisi'ni (EMEP) ziyaret etti. Görüşme TBMM'de yapılıyor.

DEM Parti heyeti saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

Partinin bugün son durağı DEVA Partisi Genel Merkezi olacak. DEM Parti heyeti saat 16.30'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

DEM Parti 12 Mart'ta, TİP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni, 17 Mart'ta ise AKP ve MHP'yi ziyaret edecek.