DEM Parti'nin ziyaretleri başladı: İlk görüşme EMEP ile
İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin ve Öcalan'ın örgütüne silah bırakma ve fesih çağrısı yapmasının ardından siyasi partiler ile görüşmeye devam edeceğini açıklayan DEM Parti heyetinin ziyaretleri başladı. Heyet bugün EMEP, CHP ve DEVA Partisi ile görüşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) siyasi parti ziyaretleri bugün başlıyor.
DEM Parti ilk olarak saat 10.00'da Emek Partisi'ni (EMEP) ziyaret etti. Görüşme TBMM'de yapılıyor.
DEM Parti heyeti saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.
Partinin bugün son durağı DEVA Partisi Genel Merkezi olacak. DEM Parti heyeti saat 16.30'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.
DEM Parti 12 Mart'ta, TİP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni, 17 Mart'ta ise AKP ve MHP'yi ziyaret edecek.