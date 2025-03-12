DEM Parti'nin ziyaretleri sürüyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin, (DEM Parti) PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ye 'silah bırakma' ve fesih çağrısının ardından başlayan süreci değerlendirmek için siyasi partilere yaptığı ziyaretler sürüyor.

DEM Parti heyeti, saat 11.00'de TBMM'de Türkiye İşçi Partisi'ni (TİP) ziyaret etti.

DEM Parti heyeti TİP'in ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'ne giderek SP heyeti ile görüştü.

DEM Parti bugün son olarak Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.

Pazartesi günü CHP, DEVA Partisi ve EMEP ile görüşen DEM Parti, 17 Mart Pazartesi ise AKP ve MHP ile görüşecek.