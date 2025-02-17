DEM Parti: "Öcalan’ın mektubu Kandil, Avrupa ve Kuzeydoğu Suriye’ye ilgili yetkililere ulaştırılmış"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Sayın Öcalan’ın mektubu hem Kandil, Avrupa ve Kuzeydoğu Suriye’ye ilgili yetkililere ulaştırılmış" ifadelerini kullandı.

Doğan gündeme dair basın toplantısı düzenledi.

Doğan şunları söyledi:

"Sayın Öcalan’ın mektubu hem Kandil, Avrupa ve Kuzeydoğu Suriye’ye ilgili yetkililere ulaştırılmış. Bunu zaten açıkladılar kendileri de. Biz de basın üzerinden takip ediyoruz. Bunu biz de teyit etmiş olalım. Buna ilişkin çokça soru aldığımız için teyide ihtiyaç duyduk.

DEM Parti İmralı heyeti dışında, İmralı’da sayın Öcalan ile başka bir temasımızın olmadığının da bilinmesini isteriz."