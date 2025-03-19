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DEM Parti olağanüstü toplanacak

DEM Parti, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin olağanüstü toplanma kararı aldı.

Güncel
  • 19.03.2025 10:35
  • Giriş: 19.03.2025 10:35
  • Güncelleme: 19.03.2025 10:48
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti olağanüstü toplanacak

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplantı kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına ilişkin toplantı Diyarbakır'da yapılacak.

Bugün (19 Mart Çarşamba) yapılacak MYK'ye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başkanlık edecek.

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