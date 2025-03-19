DEM Parti olağanüstü toplanacak
DEM Parti, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin olağanüstü toplanma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplantı kararı aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına ilişkin toplantı Diyarbakır'da yapılacak.
Bugün (19 Mart Çarşamba) yapılacak MYK'ye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başkanlık edecek.