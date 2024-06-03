DEM Parti olağanüstü toplandı: Kayyuma karşı nöbet eylemi başlatılacak

DEM Parti, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması üzerine olağanüstü toplandı. Toplantının ardından konuşan DEM Parti Meclis Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kayyuma karşı "nöbet eylemi" yapacaklarını duyurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Sadık Akış'ın gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına karşı olağanüstü toplandı.

12.00'de biten MYK toplantısının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit açıklamalar yaptı.

DEM Partili Koçyiğit'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hakkari Belediyemizin gaspı ile güne başladık. MYK’de olağanüstü bir toplantı aldık. Belediyemizi abluka altına alındı üyelerimizin içeri girmesine izin verilmedi. Sonrasında İçişleri Bakanlığı ilan eden bir açıklama yaptı. Kayyım atanma konusunda uydurma gerekçelerle hukuksal kılıf giydirmeye çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Verilen kararların siyasi olduğunu biliyoruz, sadece biz değil bütün dünya kamuoyu biliyor.

Demokrasiye darbe yapmak, bu iktidarın bu yüzyılda yaptığı en korkunç suçlardandır. Kendini anayasadan üstün gören bir parti ile yönetiliyor Türkiye. İstediğinde 'bir kayyım atanır' diyen bir iktidar ülkeyi yönetiyor.

KAYYUMA KARŞI NÖBET EYLEMİ YAPILACAK

Bunun intikamını belediyelerimizden almaya çalıştı. Hilvan’da halkımız iradesine sahip çıkıp, cevabını verdi. Mehmet Sıddık Akış ön seçimde belirlenmiş adayımız ve seçimle iş başına gelen bu doğrultuda hizmet vererek eşbaşkanımız olmuştur. Şu an işlenen OHAL hukukudur. Kürdün OHAL’i hiç bitmiyor. Bu mudur normalleşme, bu mudur ilk adım? AKP-MHP iktidarının anlayışı budur. Hakkari belediyemizin toplum borcu 348 milyon ancak seçilen arkadaşlarımız geldiklerinden beri halka hizmet etmeye çalışıyorlar. Hakkarili yurttaşlar beyanını ortaya koymuştur. Gasp halkın iradesini boşa çıkarmanın önünü açmıştır.

Belediyelerimize yönelik bu uygulama sadece partimize değil, insanlığın büyük mücadele ile kazandığı seçme seçilme hakkına yapılmıştır. Bütün kamuoyu tepkisini en büyük şekilde göstermekledir. STK'lerden , sanatçılara kadar yüreği demokrasi ile artan herkes ses çıkarmalı, Hakkari halkının iradesine ses çıkarmalıdır. Hakkari’de olanlara izin verirsek, sonuçlarının nerede tamamlanacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Türkiye’nin ikinci yüzyılında demokrasi mücadelesinin önüne kurulmuş bir barikattır.

Burada sadece Hakkari, DEM Partinin değil bu ülkenin hikayesidir. Hakkari için de aynı duyarlılığı göstermelidir. Yol ayrımına, demokrasi mücadelesini sekteye uğratmaya karşı tuzaktır. Tüm muhalefeti bu gasp girişimine karşı mücadele etmeye davet ediyoruz."

Nöbet eylemleri başlatacağını belirten Koçyiğit, vicdan sahibi herkesi bu nöbetlerde yanlarında olma çağrısı yaptı.

Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Oluşturulan bir heyet Hakkari’ye hareket etti. Bugün bütün Türkiye’nin her tarafında demokratik taleplerimizi dile getirecek eylem ve etkinlikler organize ediliyor. Bugün saat 18.00’de Şişhane’de bir açıklama gerçekleşecek. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları da orada olacak. Bu hukuksuz sürecin bütün muhalefet partilerine enformasyonunu yapacağız, bu hukuksuzlukları dış ilişkiler komisyonu da başlatmış durumda."

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi'ne dün gece polisler tarafından baskın yapıldı. Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçilen Belediye Başkanı Akış'ın "PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı" iddia edilerek Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandığı belirtildi. Açıklamada, Akış'ın "geçici tedbir olarak" görevden alındığı ifade edildi.