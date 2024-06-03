DEM Parti olağanüstü toplanıyor

DEM Parti, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması üzerine olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantının ardından DEM Parti Meclis Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, açıklama yapacak.

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi'ne dün gece polisler tarafından baskın yapıldı.

Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçilen Belediye Başkanı Akış'ın "PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı" iddia edilerek Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandığı belirtildi. Açıklamada, Akış'ın "geçici tedbir olarak" görevden alındığı ifade edildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Hakkari Beleiyesi Eşbaşkanı Mehmet Sadık Akış'ın gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına karşı olağanüstü toplantı kararı aldı.

Bugün saat 12.00'ye kadar sona ermesi beklenen MYK toplantının ardından çıkan kararları, DEM Parti Meclis Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in 12.00'de partisinin genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.