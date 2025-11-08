DEM Parti: "Ölümler kader değil, kâr hırsının sonucudur"

DEM Parti Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda çıkan ve 2'si çocuk altı işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin bir açıklama paylaştı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Oysa biliyoruz ki bu ölümler kader değil; denetimsizliğin, güvencesizliğin ve kâr hırsının sonucudur" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Kocaeli Dilovası’nda bir parfüm deposunda çıkan yangında 6 yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Her güne yeni bir “iş kazası” haberiyle uyanıyoruz. Oysa biliyoruz ki bu ölümler kader değil; denetimsizliğin, güvencesizliğin ve kâr hırsının sonucudur. Sermayenin birikimi işçilerin canı pahasına sağlanırken, emekçilerin yaşam hakkı her gün biraz daha değersizleştirilmektedir. Her fabrikada, her şantiyede, her atölyede alınmayan önlemler, ölümlerin göz göre göre yaşanmasına neden olmaktadır.

Bu faciada sorumluluğu bulunanlar derhal açığa çıkarılmalı; ihmali olan herkes hukuk önünde hesap vermelidir. Benzer acıların yeniden yaşanmaması için işçi sağlığını ve iş güvenliğini esas alan politikalar derhal hayata geçirilmelidir."