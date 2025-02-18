DEM Parti, operasyonlar sonrası Bahçeli'ye seslendi: "Erdoğan çözümün neresinde?"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

DEM Partili belediyelere yönelik operasyonlara dikkat çeken Bakırhan, Van'da 14 belediyenin tamamının DEM Parti tarafından kazanılmasına rağmen kayyum atanmasını "Bundan ders çıkarmak yerine bir kez daha Van halkının iradesini gasp ettiler" şeklinde değerlendirdi.

"TOPLA TÜFEKLE GASP EDERSENİZ 'SÖMÜRGE MEMURU' DERİZ"

"Yolsuzluk yapan kayyumlarınızı Van halkı onaylamaz" diyen Bakırhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gece yarısı Van Belediyesi'ne 'çetevari' şekilde girdiler. Sizden büyük darbeci, vesayetçi mi var? Bir tane memur atamışlar, kayyum olmasa hayatında Van'ı görmemiş. Eğer topla tüfekle gasp ederseniz biz de sömürge memuru deriz. Biritanya'nın Hindistan'a atadığı sömürge valilerinden biri gibi olur ve Kürt halkı da bunu böyle bilir. Kayyum hırsızlık, yoksulluktur. Abdullah Zeydan ne yapmış? Bir çatışmanın önüne geçmek için bölgeye gitmiş. Jandarma suç bölgesine girmemiş diyor ama savcı ceza istiyor. Bir teşebbüs varsa darbeye teşebbüs eden sen bunu yapıyorsun.

Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye kolluk geçirmişler. Emin olun düşman bile öyle yapmaz. Onlarca insana işkence yapılıyor. Belediye başkanlarımıza, milletvekillerine yapılanları herkes gördü. Utanmadan darbe diyorlar. Sizden daha büyük darbeci mi var? Üç dönemdir kayyum atıyorsunuz."

AKP'DE SİYASET YAPAN KÜRTLERE SESLENDİ

Yerel seçimlerdeki 'Kent uzlaşısı' stratejisinin suçlama haline getirilmesine de tepki gösteren Bakırhan, "Demek ki onlar da Kürt ve Türklerin işbirliği yapmasına karşı çıkıyorlar" dedi.

AKP'de siyaset yapan Kürtlere de seslenen Bakırhan, "Kürt belediye alamaz, ittifak yapamaz diyen savcının yaptığı uygulamaları siz kabul ediyor musunuz? Bu utanca ortak olmaktan artık vazgeçin" şeklinde konuştu.

"FİKRİNDE KAYYUM OLANIN ZİKRİNDE BARIŞ OLUR MU?"

Sabah saatlerinde HDK'ye yapılan operasyonu kınayan Bakırhan, şunları söyledi:

"AKP iktidarı diyalog ve müzakere sürecine sabotaj yapıyor. İktidar 15 Şubat'ta kayyumla mesaj verdi. Fikrinde kayyum olanın zikrinde barış olur mu? Bu sabah HDK'ye yapılan operasyonda en az 52 kişi gözaltına alındı. Bu baskıcı uygulamayı şiddetle kınıyoruz. Her birimizin bu yolda alnı aktır. Haklı mücadelemiz durmayacak, devam edecektir. Bu siyasi soykırım, barış çağrısının arifesinde olması barış umuduna yönelik saldırıdır, bu tesadüf değil. HDK'yi savunmaya devam edeceğiz."

BAHÇELİ'YE SESLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Bakırhan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Çözümün neresinde?" diye sordu:

"Siz Türk-Kürt ilişkilerinde yeni sayfa açılsın diyorsunuz ama ortağınız barış umudunu yok etmek için son hızla devam ediyor. Biz müzakereye, barışa inanıyoruz. Yürütme erki olan Sayın Erdoğan çözümün neresindedir bunu 85 milyon merak ediyor. Yarın İzmir'e, Adana'ya, İstanbul'a göz dikecekler. Bu bir parti meselesi değil."

"NEDEN CEZAEVLERİ BİZİM YOLDAŞLARIMIZLA DOLU?"

Tuncer Bakırhan şu şekilde devam etti:

"Barış ihtimali her konuşulduğunda koro halinde 'Kürtler AKP ile anlaşıyor' gürültüsü koparanlara da sesleniyorum: Ayıptır, utanın. Van'da vekillerimizin işkence görmesi niyedir? AKP ile anlaşan tam da sizsiniz. 22 yıldır AKP ile mücadele eden tek ve en güçlü demokratik zemin burasıdır. AKP ile anlaşıyorsak neden cezaevleri bizim yoldaşlarımızla dolu? O utanmazlar rahat konforlu alanlarından değerlendirme yapıyorlar onlara dokunan var mı? AKP'nin karşısındaki en sahici, en demokratik, baş eğmeyen zemin bizim zeminimizdir ve bununla gurur duyuyoruz.

'DEMOKRATİK MUHALEFETE GENİŞ BİR SİYASET ALANI AÇILACAK'

Bu düzenin bize dayattığı Türk korkacak Kürt güvensiz hissedecek. Sayın Öcalan çok önemli bir çıkış kapısını aralamaya çalışıyor. Kürt'ü tehdit olarak gören devlet algısının artık ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Kürt karşıtlığı üzerinden kurulan bu oyun bizlere çok büyük acılar yaşattı. Sürece dair kaygıları olan muhalif çevrelere de sesleniyorum. Bu yeni paradigma ile güvenlik, beka söylemleri statükonun elinden alınacak, demokratik muhalefete geniş bir siyaset ve kazanım alanı açılacak. Bunun için süreci desteklemek gerekiyor."

Bakırhan, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Bu ülkenin kaderini birkaç çıkar grubunun eline bırakmayalım. Silahların devreden çıktığı, kardeşliğin hüküm sürdüğü, halkların eşit ve özgür yaşadığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edelim. Biz DEM Parti olarak bu mücadeleye devam edeceğiz."