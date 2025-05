DEM Parti: PKK'nin kongresini topladığını duyurması an meselesi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "PKK'nin kongresini topladığını duyurması an meselesi. Üzerimize düşen tüm sorumluluğu cesaretle kararlılıkla yapmaya hazırız" dedi. Doğan, silahların tümden devre dışı bırakılması için siyasete büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÖNDER'İN ARACINDA BULUNAN DÜZENEK

Konuşmasına, geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder'in aracında 2 Nisan’da düzenek bulunmasına ilişkin sorulara yanıt vererek başlayan Doğan, "Kendisi ve partimiz ortak bir karar alarak bunu paylaşmak istemedi. Toplumsal kaygıyı artırmak istemedik" ifadelerini kullandı.

Doğan, şunları söyledi: "Yerleştirilen düzenek aracın lastiğini yırtıp patlatabilecek bir düzenek. Güvenlik yetkililerine durum hemen aktarıldı. Neden kamuoyu ile paylaşılmadığına ilişkin sorular var. Sırrı Süreyya öNder bunun istismar edilmesini istemedi. Bu ciddiye almamak, tedbir almamak olarak değerlendirilmemeli. Aksine bu olay titizlikle takip edildi. Kendisi ve partimiz ortak bir karar alarak bunu paylaşmak istemedi. Toplumsal kaygıyı artırmak istemedik."

DEM Parti Van Milletveki Pervin Buldan'ın yurt dışında geçirdiği kazaya ilişkin de konuşan Doğan, "Şoför hatasından kaynaklı ve neredeyse maddi hasar dahi meydana gelmeyen bir kaza. Kimse hasar almadı. Suikast girişimi olarak yorumlamak yanlış olur" ifadelerini kullandı.

PKK'nin kongresini topladığına ilişkin haberlere de değinen Doğan, "PKK’nin kongresini duyurması an meselesi. Biz de bu kararı dikkatle bekliyoruz. Silahların tümden devre dışı bırakılması için siyasete büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.

Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sırrı Süreyya Önder bize barışın bir ihtimal olmadığını, mümkün olduğunu, istersek yapabileceğimizi gösterdi. Kendisini anlamak da vefa da bunu gerektirir. Suikast girişimi konusunu daha genişletilmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Söz konusu olan 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Oturduğu evin sitesinin güvenlik görevlisi kullandığı araç garaja park edilirken gelen sesten şüphelenip kontrol etmiş. Bir metal çubuktan bahsediyoruz. Bu düzenek lastiği yırtıp patlatabilecek keskinlikte. Akabinde Önder hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Konunun hassasiyeti malumunuz. Güvenlik yetkililerine durum hemen intikal ettirildi, söz konusu düzenek de onlara teslime dildi. Neden kamuoyuyla paylaşılmadı? Önder bunun istismar edilmesini istemedi. Ciddiye almamak ihmalkarlık olarak değerlendirilmemeli. bu olay büyük bir ciddiyet ve titizlikle takip edildi. bu konuya ilişkin verdiğimiz karar da kendisinin ve partimizin ortak aldığı karardır. Kamuoyunu paniğe sürüklemek istemedik. Hangi araç? Makam aracı. Meclis Başkanvekili olduğu için farklı işleyen bir protokol söz konusu .Bu olay hassasiyetle takip edildi. Şu anda kadar elimize ulaşmış herhangi bir bilgi yok. Bu süreçle ilgili yeni bir gelişme olursa kamuoyuyla paylaşacağız. Bu olaydan sonra DEM Parti nasıl tedbirler aldı? Gerekli tüm tedbirler alındı, olay çok büyük bir titizlikle takip edildi.

"PERVİN BULDAN'IN GEÇİRDİĞİ KAZA SUİKAST GİRİŞİMİ DEĞİL"

Pervin Buldan ile ilgili İtalya’da bir kaza geçirdiğine ilişkin haberler var. Evet bir trafik kazası olduğu doğru ancak bu herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli.

Buldan’ın da içinde bulunduğu araç, içeride aynı zamanda Keskin Bayındır da var. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters tarafa girmesiyle gerçekleşmiş neredeyse maddi zararın da olmadığı bir kaza. Nitekim aynı gün gitmek üzere oldukları programa hatıldılar.

"PKK HER AN KONGRENİN TOPLANDIĞINI DUYURABİLİR"

PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesidir. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Biz de bu tarihi adımı ve kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz.

27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK’den açıklama gelmişti, hemen bir ateşkes açıklaması yapmışlardı. Sizlerle buluştuk ve ‘Biz bu kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz’ dedik. Silahların tümden devre dışı bırakılması için siyasete büyük sorumluluklar düşüyor, herkes cesaretle bu sorumluluğu taşımalı demiştik. Bugün yine bunu söylüyoruz. Ancak bu adımın sonrası da önemli olacak.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın da konuya ilişkin 'siyasete büyük görevler düşeceğine' ilişkin açıklaması, biz DEM Parti olarak yineliyoruz, demokratik bir Türkiye için hazırız. Üzerimize düşen tüm sorumluluğu cesaretle kararlılıkla yapmaya hazırız."