DEM Parti PM üyesi Livan Orman gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi Genel Yürütme Kurulu üyesi ve partinin Parti Meclisi (PM) üyesi Livan Orman İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı.

Orman'ın hangi iddiayla gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğü öğrenilemedi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gençlik Meclisimizin Yürütme Kurulu üyesi ve PM üyemiz Livan Orman İstanbul’da gözaltına alındı. Demokratik siyaset hakkını kullanan gençliğin mücadelesi gözaltılarla susturulamaz. Livan arkadaşımız derhal serbest bırakılmalıdır" denildi. Orman'ın neden gözaltına alındığı henüz öğrenilmedi.