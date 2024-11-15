DEM Parti - Saadet Partisi görüşmesi ertelendi

DEM Parti Eş Genel Başkanları ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında yapılması planlanan görüşme ertelendi.

DEM Parti’nin kayyum ve yeni ''çözüm süreci'' başlıklarını görüşmek için muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları ile başlattığı ziyaret trafiği sürüyor.

Bu kapsamda, bugün saat 16.00'da planlanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılması planlanan görüşmenin ertelendiği duyuruldu.

Görüşmenin önümüzdeki haftaya ertelendiği öğrenildi.

DEM Parti heyeti yarın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelecek.