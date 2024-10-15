DEM Parti, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

DEM Parti, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı yarın ziyaret edecek.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, siyasette son dönemde 'çözüm süreci' tartışmaları yaşanırlen, gözler DEM Parti ve Selahattin Demirtaş’a yöneldi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yarın Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek.

Buldan’ın ziyaretinden ardından Demirtaş’ı DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları’nın da ziyaret edeceği öğrenildi. Bu ziyaretlerin son yaşanan gelişmelerden sonra artması bekleniyor.

SİYASETTE 'ÇÖZÜM SÜRECİ' TARTIŞMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te DEM Partililerle tokalaşması, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bahçeli'nin tokalaşmasını desteklemesinin ardından siyasette 'çözüm süreci' tartışılmaya başlandı.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, Kandil'deki örgüt yöneticileriyle görüştüğü ve "Silahları bırakmayı müzakere etmenin zamanı geldi” dediği iddia edildi.

Gazeteci Amberin Zaman'ın Al-Monitor’de yayımlanan haberinde görüşlerini aldığı kaynaklar, Öcalan’ın PKK liderlerine “silahları bırakmayı müzakere etmenin zamanı geldi” dediğini aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'çözüm süreci' tartışmasına tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakeresi, görüşmesi, anlaşma yolları araması, yeni süreçlerin çabası sadece ve sadece terör örgütünün değirmene su taşımaktır" dedi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına yanıt vererek, "O zaman tecridi kaldırın, sayın Öcalan'ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini görelim" dedi.