DEM Parti, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti
DEM Parti heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Figen Yüksekdağ da bugün cezaevlerinde ziyaret edilecek.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün eski HDP Eş Genel Başkanı Selattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Figen Yüksekdağ da ziyaret edilecek.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından saat 14.00'te cezaevi önünde açıklama yapıyor. Hatimoğulları konuşmasında şunları söyledi:
"Kobani Kumpas davası Türkiye tarihinde kapkara bir leke olarak varlığını devam ettiriyor. Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde yıllardır cezaevinde. Kobani davasında tutuklu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.
Bugün sayın Abdullah Öcalan'ın başlatmış olduğu çağrıyla Trükiye artık yepyeni bir dönemin içinde. Silahların susacağı, demokrasinin konuşacağı bugünlerde AİHM kararlarının hayata geçmesi hayatidir. Ve topluma güven sağlayacaktır. Demokratik siyasetn susturulmamalıdır."
DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Kandıra Cezaevi'nde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek. Beştaş, ziyaretin ardından saat 15.00’te basın açıklaması gerçekleştirecek.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.
Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yapmıştı.
Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını vermişti.