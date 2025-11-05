DEM Parti, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün eski HDP Eş Genel Başkanı Selattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Figen Yüksekdağ da ziyaret edilecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından saat 14.00'te cezaevi önünde açıklama yapıyor. Hatimoğulları konuşmasında şunları söyledi:

"Kobani Kumpas davası Türkiye tarihinde kapkara bir leke olarak varlığını devam ettiriyor. Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde yıllardır cezaevinde. Kobani davasında tutuklu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Bugün sayın Abdullah Öcalan'ın başlatmış olduğu çağrıyla Trükiye artık yepyeni bir dönemin içinde. Silahların susacağı, demokrasinin konuşacağı bugünlerde AİHM kararlarının hayata geçmesi hayatidir. Ve topluma güven sağlayacaktır. Demokratik siyasetn susturulmamalıdır."

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Kandıra Cezaevi'nde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek. Beştaş, ziyaretin ardından saat 15.00’te basın açıklaması gerçekleştirecek.