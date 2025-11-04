DEM Parti, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a gidiyor

DEM Parti, yarın eski HDP Eş Genel Başkanları Selattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'in yarın (5 Kasım Çarşamba) Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, heyetin görüşmenin ardından saat 14.00'te cezaevi önünde açıklama yapacağı belirtildi.

DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın ise Kandıra Cezaevi'nde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edeceği kaydedildi. Beştaş'ın saat 15.00’te açıklama yapacağı ifade edildi.

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti.

Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yapmıştı.

Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını vermişti.