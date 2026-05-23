DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan 'mutlak butlan' kararına tepki: Halk iradesinin yanındayız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP'de genel başkan değişiminin yaşandığı 2023 kurultayına ilişkin 'mutlak butlan' kararı alınmasına tepki gösteren Doğan, kararın hukuka aykırı olduğunu vuguladı ve konunun sadece CHP'yi değil Türkiye'deki demokrasiyi ilgilendirdiğini ifade etti.

"HALK İRADESİNİN YANINDAYIZ"

"Eğer ana muhalefet partisi bu şekilde dizayn edilebiliyorsa herhangi bir siyasi partinin içişlerine yargı eliyle müdahale edilebilir" diyen Doğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu karar, Türkiye'nin demokratik geleceğine ilişkin doğrudan bir müdahaledir. Bunu sadece CHP'nin iç meselesi olarak görmemek gerekir. CHP'ye mutlak butlan kararı siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir siyasi baskı operasyonunun ve anlayışının parçasıdır. Hepinizin bildiği gibi anayasada seçime ve siyasi partilere ilişkin özel düzenlemeler var. Mutlak butlan kararı hukuka aykırı bir siyasi karardır. DEM Parti olarak ilkesel tutumumuz demokrasiye saldırılara karşı halk iradesinin yanında yer almaktır. Mutlak butlan kararı yalnızca bir partiyi, delegeleri ya da milyonlarca sevenini değil demokrasiyi ilgilendirdiği için hepimizi ilgilendiriyor."

Söz konusu gelişmenin Abdullah Öcalan ile iktidar arasında yürütülen 'süreci' gölgelediğini de vurgulayan Doğan,

"Barış ve demokratik toplum sürecini gölgelemeye yönelik adımlar olarak görüyoruz. Aynısını 19 Mart'ta da ifade etmiştik. Yargı, siyasal alanı dizayn etmenin ya da muhalefeti şekillendirmenin aracı olmamalı. Bu hukuk dışı ve anti demokratik uygulamalardan bir an önce vazgeçilmeli" diye konuştu.

Muhalefetin ve CHP'nin bu süreçten parçalanmadan çıkmasının önemli olduğunu kaydeden Doğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en eski siyasi partilerinden biri CHP. Bu zor günleri, dinamikleri ve kurumsal kapasitesiyle birlikte aşacak deneyime sahip olacağını düşünüyor ve bütünlüğünü koruyarak çıkmasını arzu ediyoruz. Muhalefet sadece demokrasilerde vardır. CHP'nin bu zor süreci bütünlüklü şekilde aşacağını düşünüyoruz. Mücadelemiz adil, özgür, eşit ve demokratik bir yaşam için. Bizim tarafımız demokrasi."

"BAZI KARARLARIN ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN ALINMASI GEREKİYOR"

Ayşegül Doğan, mutlak butlan kararı sonrası kağıt üzerinde tekrar CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile temas kurup kurmayacaklarına yönelik Kürtçe soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Bizim bildiğimiz kadarıyla Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Bazı kararların onlar tarafından alınması gerekiyor. Nasıl bir sonuç çıkacağını göreceğiz. Beklentimiz ve önerimiz muhalefet partilerinin parçalanmaması ve birlikte durmasıdır. Bu zor günlerden birlikte çıkılmasını bekliyoruz. Önce onlar görüşmelerini yapıp işi netleştirsinler daha sonra biz de kendi açıklamamızı yapacağız."

Ayşegül Doğan, partinin eş genel başkanlarının CHP lideri Özgür Özel ile dayanışma ziyareti için CHP Genel Merkezi'ne gidip gitmeyeceğine yönelik soruya "Programımızın uygunluğuna göre değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.