DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Yıllardır söylüyoruz; Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıllardır Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söylediklerini anımsatan Doğan, "Türkiye’de herkesin kendini ait hissettiği, herkesin kendini değerli hissettiği, insanların kendilerini bu aidiyetle birlikte bütünleşmiş hissettiği yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Eskiden tamamen kopmuş yepyeni bir anayasadan bahsediyoruz. Yani eşitlikçi bir kardeşlik hukukunun tesis edildiği, herkesin özgünlüklerinin yasal teminatının olduğu bir yeni anayasaya ihtiyaç olduğunu biz onlarca yıldır söylüyoruz. Aksini söylemek, kendi mücadelemizin önemli varlık nedenlerinden birini yok saymak olur" dedi.

PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulması çağrısı yapılan komisyona değinen Doğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu konuda sorumluluk alması gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Doğan, "Bu komisyon Türkiye'nin demokrasi sorununu çözmek içi toplanabilmeli, toplanmalı" diye konuştu.

Doğan, komisyon teklifinin partileri çin önemli olduğunu söyledi. Toplumda önemli kaygılar olduğunu kaydeden Doğan, "Bu kaygıları gidermek Meclis'in görevi" dedi.

ERDOĞAN'IN DEM PARTİ MESAJLARI

AKP'li Cumhurbaşkanı Edoğan'ın "Silah vesayetinden kurtuldukça, DEM Parti de siyasi mücadelesini çok daha farklı bir şekilde sürdürme fırsatını yakalıyor. Siyaseti çok daha güçlü bir şekilde sürdürebilmesi DEM’e yeni avantajlar sağlayacaktır" sözleri sorulan Doğan, şunları söyledi:

"Bu süreç herkese avantaj sağlamalı. 'Silahlar konuşuyor o yüzden sizin yanınızda duramıyoruz' diyenlere de sesleniyoruz; Buyrun, bugün demokratik bir Türkiye için birlikte mücadele edelim. Bu alanı genişletmek istiyoruz."

Doğan, yeni anayasa konusunda ise "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Yeni anayasa tartışmalarını farklı siyasi çıkar tartışmalarının üzerinde tutmak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"DEMOKRATİK, KAPSAYICI VE KUCAKLAYICI BİR ANAYASA"

Doğan'ın, "Erdoğan’ın CHP’ye sivil anayasa çağrısı olmuştu. DEM Parti yeni anayasaya nasıl bakıyor, görüşmelerde bu gündeme geldi mi? Geldiyse neler konuşuldu?" sorusuna verdiği yanıt şöyle:

"Adalet Bakanlığı ile olan görüşmede yeni anayasa konusu gündeme gelmediğini, gündeme gelen başlıklardan hatırlayabiliriz. Her iki taraf da bu başlıkları açıkladı. Yeni anayasa gündemiyle Adalet Bakanı ile görüşülmedi. Ancak yeni anayasa konusunda DEM Parti’nin fikri yıllardır olduğu gibi çok açık. Son derece sarih bir fikrimiz var. Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu konuda kimsenin de itirazı yok. Herkes aynı noktaya dikkat çekiyor. Burada da farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Bu yeni anayasa tartışmalarını başka siyasi hesap ve çıkar tartışmalarının üstünde tutmak gerekiyor. Türkiye’de herkesin kendini ait hissettiği, herkesin kendini değerli hissettiği, insanların kendilerini bu aidiyetle birlikte bütünleşmiş hissettiği yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Eskiden tamamen kopmuş yepyeni bir anayasadan bahsediyoruz. Yani eşitlikçi bir kardeşlik hukukunun tesis edildiği, herkesin özgünlüklerinin yasal teminatının olduğu bir yeni anayasaya ihtiyaç olduğunu biz onlarca yıldır söylüyoruz. Aksini söylemek, kendi mücadelemizin önemli varlık nedenlerinden birini yok saymak olur. Kim diyebilir ki Türkiye bu antidemokratik uygulamalara neden olan darbe anayasasıyla yönetilsin? Üstelik geldiğimiz aşamada darbe anayasası dahi uygulanmıyor tespitleri yapıyoruz. Mevcut mevzuat uygulansa bile Türkiye’de nelerin değişebileceğinden bahsediyoruz yıllardır. Evet, tabii ki Türkiye’nin yeni, özgürlükçü, demokratik, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir anayasaya ihtiyacı var."

"SİLAH BIRAKMA KONUSUNDA NE GEREKİYORSA YAPILMALI"

Erdoğan'ın "Silah bırakma ve fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsıyor" açıklaması da sorulan Doğan, silah bırakma sürecinde ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini ifade etti.

Doğan, "Örgütün kendisi ve örgütün lideri Sayın Öcalan silahların bırakılması sürecine ilişkin sorulara yanıt verebilir. DEM Parti olarak bu gelişmelere karşı nötr bir pozisyonda değiliz. Biz bir tarafı olduğumuzu söylüyoruz. Demokrasiden, barıştan, adaletten ve hukuktan yana bir tarafsak bu birtakım sorumluluk yükler, ciddiyetle yaklaşmayı gerektirir. Bu sürece de bu ciddi yaklaşımla bakıyoruz. Bununla ilgili gereken her şeyin yapılması bizim istediğimiz. Örgütün bu konudaki durumunu biz de ancak medyadan takip edebiliyoruz. Her ne kadar Türkiye’ninki dünyadaki diğer çatışma çözümlerine benzemiyorsa da Türkiye'de de bir külliyat oluştuğunu, dünya çatışma çözümleri deneyimine esin olabilecek birkaç girişiminin olduğunu çokça ifade ettik. Teknik bir mesele değil. İnsan canından, hayatın kazanmasından, demokrasiden bahsediyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmalı. Bunun için partiler üstü bir yaklaşıma ihtiyaç var. Silahların tümden devre dışı kalması ve bu sürecin kalıcı hale gelmesi için" dedi.

"YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ NET, TÜRKİYE ÇİFTE BAYRAM YAŞAMALI"

Doğan'ın, "İnfaz Yasası ile ilgili siz daha önce birtakım açıklamalar yaptınız. AKP’nin geçtiğimiz günlerde siyasi parti grup başkanvekillerine kısa bir değerlendirme yaptığı söylenmişti. Bu konuyla ilgili atılabilecek adımlara ilişkin iktidardan net olarak size bir açıklama yapıldı mı? Hazirandan önce bazı adımların atılacağı belirtiliyordu. Sizin beklentilerinizi biliyoruz ama detaylı bir şekilde anlatır mısınız?" sorusuna verdiği yanıt ise şu şekilde:



"Bizim beklentilerimiz dediğiniz gibi bilinen beklentiler. Daha dün Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan burada yaptığı açıklamada beklentilerimizi söyledi. Bugün Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları yerel yönetimlerimizin Diyarbakır’daki toplantısının açılışında hak, hukuk ve demokrasi temelli beklentilerimizi açık bir şekilde ifade etti. Biraz önce de söylediğim gibi bu neye evrilir, bu talepler ne kadar karşılık bulur? 10’uncu Yargı Paketinde nasıl bir kapsamla karşımıza çıkar? Bunun mahiyetine ilişkin bir şey açıklayamıyoruz, çünkü bize ulaşmış net bilgiler yok. Ama önümüzdeki günler için beklentimiz bir çifte bayram olmasıdır. Bayramdan önce bu konuda hızla adım atılmasını bekliyoruz. Bu yalnızca DEM Parti’nin beklentisi değil. Türkiye cezaevlerinde on binlerce insan ayrımcı uygulamalarla karşı karşıya. Adaletsiz bir ortam olduğuna ilişkin de genel olarak siyasi partilerin mutabakatı var."