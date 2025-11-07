DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan Öcalan ile görüşme çağrısı: Adım atılması gerekiyor

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Doğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Aylar, haftalar geçti. Bu kadar zaman geçti neden hala Sayın Öcalan ile görüşülmüyor? Adım atılması gerekiyor. Bu sorunun aradan çıkması lazım. Komisyonun gelecek hafta toplanmasını bekliyoruz. İyi bir karar almasını umut ediyoruz. Kararın Türkiye için hayırlı olmasını umut ediyoruz."

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili soruya yanıt veren Doğan, şunları söyledi:

"Artık gecikmesin. Şu dakikalara kadar bize ulaşmış bir bilgi yok. Artık hukuksuzluk son bulsun istiyoruz. Çağrımızı hukuksuz şekilde Türkiye hapishanelerinde tutulanların tamamı için yapıyoruz. Barış ve demokrasi mücadelesi onun için mücadele edenlerin omzunda yükselir."

Ayrıntılar geliyor...