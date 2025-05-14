DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan Yılmaz Tunç'a 'üslup' tepkisi: Zehirleyici bir etki yaratıyor

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un üslubunu değerlendirerek "Polemiğe değil, hukuka ve demokratik uzlaşıya ihtiyacımız var" dedi.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yılmaz Tunç'un bugünkü AKP grup toplantısı öncesi 'umut hakkı' ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tunç'un üslübunun "yapıcı dilden uzak, zehirleyici bir etki yarattığını" ifade eden Doğan, "Polemiğe değil, hukuka ve demokratik uzlaşıya ihtiyacımız var" sözlerine yer verdi.

Doğan, şunları ifade etti:

"Sayın Bakan, Umut hakkı tartışmasından bağımsız; üslubunuz bu süreçte ihtiyacımız olan yapıcı dilden uzak, ne yazık ki zehirleyici bir etki yaratıyor. Toplum olarak beklentimiz; temsil gücünüzü adaleti tesis etmek için kullanmanız. Polemiğe değil, hukuka ve demokratik uzlaşıya ihtiyacımız var."