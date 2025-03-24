DEM Parti Sözcüsü Doğan: "İrade gaspının karşısında durmaya devam edeceğiz"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İBB soruşturmalarında kent uzlaşısının hedef haline getirilmesine tepki gösterdi.

Doğan, İstanbul halkının iradesinin yanında olacaklarını vurgulayarak Newroz alanlarından Saraçhane'ye kadar meydanlara gelen yurttaşların demokratik bir Türkiye talebinde ortaklaştığını söyledi.

Partisinin genel merkezinde konuşan Doğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Hiç kimse doğrudan yerel demokrasi anlamına gelen Kent Uzlaşısı'nı kriminalize etmeye çalışmasın. Hiç kimse, 'Demokratik siyaset kanallarını genişletmeye hazırız, bu konuda kararlı bir irade koymaya hazırız' deyip, ondan sonra Kent Uzlaşısı üzerinden iltisaklı, irtibatlı iması yaratmaya çalışmasın. Kent Uzlaşısı son derece meşru, yerel demokrasinin asgari düzeyini ifade eden bir stratejidir. Kent Uzlaşısı'ndan korkanlar Türkiye’de toplumsal barışı nasıl sağlayacaklar?"

'KARŞI KARŞIYA GETİRME ÇABALARI BEYHUDE'

Türkiye’nin enerjisi ve potansiyeli bugün Newroz alanlarından Saraçhane’ye kadar ortak bir talepte buluşmuş vaziyette. Newroz alanlarından Saraçhane’ye ortaklaşan özgürlük, demokrasi ve eşitlik talebidir. Bu talep iyi duyulmalı, bu talep gölgelenmemeli, kumpaslarla, oyunlarla ya da sabotajlarla boşa çıkarılmamalıdır. Boşa çıkartmak isteyenler de bir şekilde halkların koyduğu bu güçlü irade karşısında zaman kaybı yaşatırlar ve ancak bu iradeye karşı yenilirler. Kışkırtılmak istenen nefretin hiç kimseye faydası yok. Kutuplaşma, kışkırtma ya da bir takım karşılaştırmalar yapıp karşı karşıya getirme hevesleri ve çabaları beyhudedir.

'KARARLILIKLA İRADE GASPININ KARŞISINDA DURACAĞIZ'

Hukuksuzluk, eşitsizlik, adaletsizlik bir yerde yaşanıyorsa, bir kişiye uygulanıyorsa, bir topluluğa uygulanıyorsa, bir halka uygulanıyorsa, bir inanca veya bir kimliğe uygulanıyorsa, bir dile uygulanıyorsa, tüm dillere, tüm halklara, tüm kimliklere, tüm inançlara uygulanır varsaydık hep. 'Eşitsizlik, adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk kar topu gibi büyür' dedik. Bu uyarıyı yaptık, haklı çıktık. Keşke haklı çıkmasaydık. Bakınız bugün İstanbul, Türkiye’nin yalnızca en büyük şehirlerinden biri değil, dünyanın sayılı şehirlerinden biri, adeta ablukada, göz hapsinde, tutuklu. Milyonlarca İstanbullunun seçtiği belediye başkanı tutuklandı. İstanbul’a kayyum tecrübesi yaşatılmak istendiği için tüm bu yolların taşlarının nasıl döşendiğini burada çokça anlatmaya çalıştık. Ortak bir mücadele ihtiyacımız olduğu için anlatmaya çalıştık. 'Hakkari’ye kayyum atandığında İstanbul’a atanmış varsaymalıyız' dedik. 'Hakkari'nin iradesiyle İstanbullunun iradesi arasında bir fark yok' dedik. O nedenle biz kimden gelirse gelsin, kime olursa olsun her türlü halk iradesinin gasbının, haksızlığın, eşitsizliğin, adaletsizliğin hep karşısında olduk, bugün de karşısında olacağız. Bugün de dün oldu gibi hatta daha büyük bir kararlılıkla irade gasbının karşısında duracağız."