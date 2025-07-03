DEM Parti Sözcüsü Doğan: Önümüzdeki bir hafta içinde tarihsel bir ana tanıklık edeceğiz

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK'nin silah bırakma sürecine dair önümüzdeki günlerde önemli adımlar atılacağını ve kongre kararlarının uygulanacağını belirterek, "Önümüzdeki bir hafta içinde birtakım adımlarla birlikte tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇMEK ÜZEREYİZ"

Toplantıda Meclis’te kurulması planlanan komisyon ile ilgili de tartıştıklarını söyleyen Ayşegül Doğan, "Artık yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğumuzdan söz edebiliriz. Bu yeni aşamanın çeşitli ayaklarından bahsedebiliriz. Bu açıklamanın bir ayağı tabii ki Meclis’te kurulması beklenen komisyon. Bu komisyonla ilgili görüşmeler, bu komisyonun nasıl çalışacağına ilişkin siyasi partilerin beklentileri ve bu farklı beklentiler talepler arasındaki konsensüs arayışı. Bu aşama önemli bir aşama. DEM Parti olarak başından beri. Bunun için de çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda toplumda hem beklenti var hem talep var hem istek var hem de destek var. Bunu da görüyoruz" diye konuştu.

"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYORUZ"

Doğan, önümüzdeki bir hafta içerisinde bir takım adımlarla birlikte tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edileceğini söyledi. Doğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Evet, yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yeni aşamaya geçişte bizimle paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki bir hafta içerisinde bir takım adımlarla birlikte tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz. Yine bizimle paylaşılan bilgilere göre mekansal olarak da çok söz ediliyor, buna ilişkin pek çok haber var. Bunları doğrudan teyit etme imkanımız yok. Ancak tarafların yapacağı açıklamalarla netleşecek. Biz DEM Parti olarak bizimle paylaşılan bilgileri paylaşabiliriz. Kürdistan Bölgesel Yönetiminde olması planlanan bir tarihsel adım. Bu adım da kongre kararlarının gereğine uygun bir şekilde bir yapılacak."