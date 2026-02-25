DEM Parti Sözcüsü Doğan: Silah bırakan herkes yasal güvencelerden faydalanabilmeli

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan, PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin yasal düzenleme yapılması gerekmeyen konularda hızlıca adım atılması gerektiğini söyledi.

Meclis'te kurulan süreç komisyonunun hazırladığı raporun yansımalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rapora yönelik "tarihi bir metin" yorumuna işaret ederek bu raporun yalnızca öneri içeren bir metin olmaması gerektiğini vurguladıklarını anımsattı.

"Silah bırakanların topluma katılımı" sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunan Doğan, "Silah bırakan herkes ayrımsız bir şekilde yasal güvencelerden faydalanabilmeli" dedi.

Doğan, sürece ilişkin takvimin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Abdullah Öcalan'ın örgütü feshetme çağrısının birincı yılı olduğuna dikkati çeken Doğan, 27 Şubat'ta bir açıklama yapacaklarını bildirdi. Doğan, Öcalan'ın yeni yazılı mesajının da bu toplantıda kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

"ÖCALAN'IN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI"

Doğan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Öcalan’ın statü açığı" konusundaki değerlendirmesine ilişkin de "Daha gerçekçi bir yaklaşım gerekiyor" yorumunu yaptı.

Doğan, "Öcalan'ın yasal ve hukuki olarak önündeki engeller kaldırılmalı" dedi.