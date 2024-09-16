DEM Parti Sözcüsü Doğan: Yeni bir örgütlenme modeline geçiyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin 4 gün devam eden konferanslarının sonuç bildirgesine dair genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Merkezi ve Kadın Örgütlenme Konferanslarını katledilen çocuklara ithaf ettiklerini belirten Doğan, coğrafya üzerinden yeni yapılandırılan bir örgütlenme modeline geçeceklerini söyledi.

"COĞRAFYA ÜZERİNDEN YENİ YAPILANDIRILAN BİR ÖRGÜTLENME MODELİ"

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, yerelden başlayarak DEM Partinin örgütsel mekanizmalarını ele aldıklarını söyleyen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir örgütlenme modeline geçiyoruz. Coğrafya üzerinden yeni yapılandırılan bir örgütlenme modeli. Detaylarını sizlere aktaracağım. Yerelden başlayarak DEM Partinin örgütsel mekanizmalarının öncelikle konu başlığı ve stratejimiz çerçevesinde ele aldık. Çünkü yerelden başlayıp merkez doğru örgütlenmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu yıllardır verdiğimiz mücadele ile anlatmaya, yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. İlmek ilmek ördük bu konferansı yerelden başlayarak. Bunu tekrar tekrar altını çizeceğim. İl ilçe ve belde örgütlerimize onlarca toplantı çalıştay yaptık."

Doğan, 2 yıl önce İran'da 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'yi de anarak, "Jina’nın saçları adeta dünyadaki direnişin kadın özgürlük mücadelesinin simgesine dönüştü. Jin, jiyan, azadî sloganı ve felsefesi dalga dalga yayıldı. Tüm dillerde ifadesini bulan 'jin, jiyan, azadî' kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesindeki kararlılığın sloganına dönüşürken, bir yandan da kadınlar 'artık feda edebilecek tek bir saç telimiz yok' dediler. Biz de bugün DEM Parti olarak pek çok yerde Jina Emînî'nin bu direnişini, isyanını anarak, onu utturmayarak, onun verdiği mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi belirtiyoruz" diye konuştu.