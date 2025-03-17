DEM Parti tarih verdi: Büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleşecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, AKP ve MHP ziyaretinin ardından siyasi parti temasları ve yeni süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Siyasi partileri ziyaret kapsamında ikinci tur görüşmelerinin yapıldığını belirten Bakırhan, "AKP ve MHP gruplarıyla görüştük. Ve iki partide de sayın Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısını konuştuk. Heyetimizin adaya yapmış olduğu üç görüşmeyi kendileriyle paylaştık, kendi izlenimlerimizi, gözlemlerimizi anlattk. Türkiye'nin diğer meselelerini konuştuk" dedi.

"Her iki partiyle de barışın ufkunu konuştuk" diyen Bakırhan, "Kürt meselesinin çözümünü, demokratikleşme meselesini ele aldık. Her iki mesele ile ilgili düşüncelerimizi, önerilerimizi sunduk" ifadelerini kullandı.

Tuncer Bakırhan, şunları söyledi: "Sayın Öcalan'ın çalışma ve iletişim koşulları düzenlenmeli dedik. Parlamentoda bulunan siyasi partilerin vermiş olduğu kayyum yasa tasarısının Meclis Başkanı tarafından gündeme alınabileceğini, niyet gerekleri olarak söyledik."

"İMRALI İÇİN HENÜZ BAŞVURUMUZ YOK"

Bakırhan'ın ardından konuşan Hatimoğulları, "İmralı'ya gidiş ile ilgili birkaç gün içinde bir program netleşecek. Henüz bir başvurumuz yok. Birkaç gün içinde bu planlama duyurulur zaten" dedi.

PKK'nin silah bırakma konusuna değinen Hatimoğulları, "Sayın Öcalan çağrısın yaptığı zaman bu sürecin nihayete erdirilebilmesi PKK'nin kongresini toplayabilmesi ile ilgili kendisine düşen görev ve sorumlulukları paylaşmıştı. Biz bunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Aynı şekilde kendi örgütünden kamuoyuna yapılan açıklama koşulların oluşmasıyla ilgili özellikle şu an sınır ötesi operasyonların bir kısmı devam ediyor, bir güvenlik meselesi olarak ifade ediyorlar. Bir güvenlik ortamının sağlanması, güvenlik kaygısı duyulmayacak koşulların sağlanmasıyla birlikte PKK'nin kongre çağrısı yapacağını kamuoyunda yaptıkları açıklamaları izledik" ifadelerini kullandı.

"Sayın Öcalan'ın kongrede üstleneceği rolle ilgili hem kendi örgütünün hem de kendisinin açıklamayla paralel, 27 Şubat'ta İmralı'daki ziyaretimizde ifade etti" diyen Hatimoğulları, şunları söyledi:

"'Kongreyi toplayabilecek güce ve bu kararı aldırabilecek gücü olan benim' demişti bize. Bunun için de kendi örgütüyle iletişim kanallarının açılması, kendi örgütüne kongre toplayabilecekleri bir zeminin oluşması bakımından kendi koşullarının bu anlamıyla önünün açılması gerekiyor. Henüz bu konuda bir adım atılmış mı? Bizim bilgimiz dahilinde atılmış bir somut adım yok. Hepimizin beklediği üzere PKK'nin kongresini yapması için hem güvenli ortamın hem de sayın Öcalan'la diyalog sürecini bir biçimiyle iletişim kurabileceği kanalların açılması gerektiğini her iki taraf da ifade etti."

"ÖCALAN'DAN MESAJ BEKLEDİĞİMİZİ İLETTİK"

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Newroz'da açıklamasının okunacağı iddialarına ilişkin Hatimoğulları, şunları söyledi: "Newroz planlamasıyla iligli sayın Abdullah Öcalan'dan Newroz'da okunmak üzere ya da gösterilmek üzere bir mesajı beklediğimizi kendilerine iletmiş olduk. Somut bir adım atılmasını bekliyoruz. Sayın Öcalan'ın mesajının Newroz'da paylaşılması atılan bu adımın, yapılan bu çağrının somut olarak karşılık bulması bağlamında da destek sağlayacaktır. Mesajla ilgili taleplerimizi yetkililere ilettik."

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Hatimoğulları, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme hakkında ise şunları ifade etti: "Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme talebi oldu. Kendisinin de ifade ettiği gibi bir görüşme talebi olursa olumlu yanıt vereceğini söylemişti. Çok büyük bir olasılıkla bayramdan sonra sayın Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme gerçekleşecek."