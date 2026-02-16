DEM Parti: Taslak metinde kabul etmeyeceğimiz yaklaşımlar var

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin, "Bizim var olan taslağa yönelik eleştirilerimiz, aynı zamanda önerilerimiz de var. Kabul etmeyeceğimiz yaklaşımların da olduğunu ifade edelim. Bütün bu sorunlu başlıkların aşılacağına inanıyoruz, beklentimiz bu yönde" açıklamasında bulundu.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, süreç komisyonunun önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

"BAŞA DÖNÜLECEK HİÇBİR TARTIŞMAYA MAHAL VERİLMEMELİ"

Toplum nezdinde "başa dönülecek hiçbir tartışmaya mahal verilmemesi" gerektiğini söyleyen Koçyiğit, "Bugün, çözümsüzlükte ısrar eden her tutum ve yaklaşımın bizlere, memlekete büyük kaybettireceğini, memleketin huzurundan, gençlerin geleceğinden çalacağını ifade etmemiz gerekir" dedi.

Raporun ret ve inkarcı akıldan uzak, kapsayıcı, sorun çözücü ve sürece katkı sunacak perspektifle yazılması gerektiğini kaydeden Koçyiğit, "Kaleme alınacak raporun ortak geçmişin yaralarını sarmayı ve geleceği demokratik güvencelerle yeniden inşa etmeyi amaçlaması gerekiyor. Ortak bir dil kurarak sorunun adını açıkça koymamız gerekiyor. Bu sadece rapor yazma meselesi değil, demokratik çözümü kurumsallaştıracak cesareti göstermek ve bu ortak iradeyi somut adımlarla güçlendirmektir" diye konuştu.

"ELEŞTİRİ VE ÖNERİLERİMİZ VAR"

Konuşmasının ardından Koçyiğit, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dem Parti heyetinin, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda, Abdullah Öcalan'a yapacağı ziyarette raporun gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna Koçyiğit, "İmralı heyetimiz bu tartışmalara hakim. Bugün Öcalan'ı da bu konuda kendileri bilgilendireceklerdir" yanıtını verdi.

Komisyonun hazırladığı taslak raporda uzlaşamadıkları nokta olup olmadığına yönelik ise Koçyiğit, "Bizim var olan taslağa yönelik eleştirilerimiz, aynı zamanda önerilerimiz de var. Kabul etmeyeceğimiz yaklaşımların da olduğunu ifade edelim. Bütün bu sorunlu başlıkların aşılacağına inanıyoruz, beklentimiz bu yönde" görüşünü paylaştı.

Koçyiğit, raporda Türkiye'nin geleceği için uzlaşıya dayalı bir yaklaşım ortaya koyulacağına inandığını dile getirerek, "Umuyorum ki bugün sorunlu başlıklar giderilerek hepimizin içine sinen, belki dört dörtlük olarak hiçbirimizin bakış açısını yansıtmayan, ama Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir eşik olacak bir rapor kaleme alınır diye diliyorum, beklentimiz bu yönde" sözlerini sarf etti.

Pürüzlerin aşılıp aşılamayacağına dair soru üzerine Koçyiğit, "Bazı konularda uzlaşılabilir, bu konuda bir sorun yok çünkü biz neye itiraz ettiğimizi söylemekle beraber aynı zamanda neyi önerdiğimizi de söylüyoruz" ifadesini kullandı.