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DEM Parti, TBMM'de AKP'yi ziyaret ediyor

DEM Parti heyeti AKP'yi ziyaret ediyor.

Güncel
  • 28.05.2025 14:57
  • Giriş: 28.05.2025 14:57
  • Güncelleme: 28.05.2025 15:12
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti, TBMM'de AKP'yi ziyaret ediyor
Fotoğraf: ANKA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, TBMM'de AKP heyetini ziyaret ediyor.

DEM Parti heyetinde ise Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli yer alıyor.

AKP heyetinde ise Özlem Zengin, Ömer Çelik, Abdullah Güler ve Efkan Ala yer alıyor.

DEM Parti heyeti dün de MHP'yi TBMM'de ziyaret etmiş, görüşme yaklaşık 40 dakika sürmüştü.

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