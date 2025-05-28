DEM Parti, TBMM'de AKP'yi ziyaret ediyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, TBMM'de AKP heyetini ziyaret ediyor.

DEM Parti heyetinde ise Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli yer alıyor.

AKP heyetinde ise Özlem Zengin, Ömer Çelik, Abdullah Güler ve Efkan Ala yer alıyor.

DEM Parti heyeti dün de MHP'yi TBMM'de ziyaret etmiş, görüşme yaklaşık 40 dakika sürmüştü.

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