DEM Parti, TBMM'de AKP'yi ziyaret etti: Süreç, öngörüldüğü şekilde devam ediyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, TBMM'de AKP heyetini ziyaret etti.

DEM Parti heyetinde Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli yer aldı.

AKP heyetinde ise Özlem Zengin, Ömer Çelik, Abdullah Güler ve Efkan Ala yer aldı.

15.00'te başlayan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmenin ardından konuşan Abdullah Güler, şu açıklamalarda bulundu:

"Son gelişmelerle ilgili olarak siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdiler. Son olarak da bizle görüştüler. Dostane paylaşımlarımız oldu. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde daha detaylı açıklamalarımız olacak. Her konu başlığındaki önerilerimizi paylaştık. Onların da oldu."

"AKSAMA YOK"

Efkan Ala ise, "Kapsamlı değerlendirmeler yapıldı sürece ilişkin. Süreç, öngörüldüğü şekilde devam ediyor. Aksama yok. Herkesin iyi niyetle katkıda bulunmasını sağlamak lazım" diye konuştu.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den de açıklama yapıldı. Özellikle infaz paketi ve hasta tutuklulara ilişkin düzenlemelerin gündeme getirildiği belirtilirken kurulacak komisyona dair fikirlerin de iletildiği söylendi.

DEM Parti'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Görüşmede, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Bu çerçevede, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ndan sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK’nin 12 Mayıs’ta açıkladığı kongre kararları ile sonrasındaki gelişmeler ele alındı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclis’in üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi."