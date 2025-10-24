DEM Parti: TELE1’e kayyum atanmasını en sert biçimde kınıyoruz
DEM Parti sosyal medya hesabı X'ten TELE1'e kayyum atanmasını kınadı.
DEM Parti tarafından yapılan açıklama şöyle:
TELE1’e kayyım atanmasını en sert biçimde kınıyoruz.
Toplumun haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınmasını geçmişte de kabul etmedik, bugün de kabul etmiyoruz.
İktidarı, araçsallaştırdığı yargı eliyle basını susturmaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.
Kayyım atayarak, televizyonları karartarak hakikati zapt edemezsiniz!
