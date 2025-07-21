DEM Parti, tepkiler sonrası Rojava açıklamasını sildi

İktidar blokunun Kürt hareketiyle yürüttüğü sürecin siyasette ne gibi denge değişimlerine yol açacağı merakla beklenirken DEM Parti’nin paylaştığı ve daha sonradan sildiği açıklama dikkat çekti.

DEM Parti’nin X hesabından “#RojavaDevrimi” etiketiyle bir açıklama yapıldı. Partinin bu açıklamasında, Kürt hareketinin Suriye konusunda söylem değişikliğine gittiği görüldü. Daha önceki açıklamaların aksine hedefe Kobani’de savaşılan cihatçı örgüt IŞİD değil, Suriye’nin devrilen cumhurbaşkanı Beşşar Esad konuldu:

“19 Temmuz 2012’de Esad diktatörlüğüne karşı Kobani’den başlayan ve kısa sürede tüm Kuzey ve Doğu Suriye’ye yayılan Rojava Devrimi, Ortadoğu halklarına umut, özgürlük ve eşitlik perspektifi sundu.”

SÖYLEM DEĞİŞİKLİĞİ ELEŞTİRİLDİ

DEM Parti ve öncülü olan partiler, Rojava konusunda IŞİD’le yürütülen mücadeleyi merkeze koyan açıklamalar yapıyor, “IŞİD barbarlığına ve karanlığına karşı” savaşıldığının altını çiziyordu.

Bu yılki açıklamada ibrenin IŞİD’den Esad’a çevrilerek AKP-MHP blokuyla söylem ortaklığı kurulması tartışmaları da beraberinde getirdi. DEM Parti’nin açıklaması, “sürece uygun yön değişikliği” olarak yorumlanarak eleştirildi. Partinin destekçilerinin de açıklamaya tepki verildiği görüldü.

DEM Parti, tepkilerin giderek yoğunlaşmasının ardından X hesabındaki paylaşımı sildi. Konuyla ilgili olarak partinin yetkili isimlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.