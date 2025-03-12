DEM Parti-TİP görüşmesi başladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin, (DEM Parti) PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ye 'silah bırakma' ve fesih çağrısının ardından başlayan süreci değerlendirmek için siyasi partilere yaptığı ziyaretler sürüyor.

DEM Parti heyeti, TBMM'de Türkiye İşçi Partisi'ni (TİP) ziyaret ediyor.

Görüşme saat 11.00'de başladı.

DEM Parti heyeti TİP'in ardından Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile de görüşecek.

Pazartesi günü CHP, DEVA Partisi ve EMEP ile görüşen DEM Parti, 17 Mart Pazartesi ise AKP ve MHP ile görüşecek.