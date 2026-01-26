DEM Parti: Tüm kesimleri sağduyuyla hareket etmeye çağırıyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Mersin’in Tarsus ilçesinde Rojava’ya yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen eylem sırasında bir kişinin saldırıp rastgele ateş açması sonucu başından yaralanan 24 yaşındaki Baran Abdi’nin yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Rojava'da yaşananları protesto edenlere yönelik ana akım medyayı eleştiren DEM Parti, "Şiddeti teşvik eden açıklama ve değerlendirmelerden uzak durmalıdır" uyarında bulundu. Açıklamada şunları kaydedildi:

"ŞİDDETİ TEŞVİK EDEN AÇIKLAMA VE DEĞERLENDİRMELERDEN UZAK DURULMALI"

"Rojava’ya yönelik saldırıları protesto edenlere uygulanan kolluk şiddeti ile iktidar yetkilileri ve ana akım medya tarafından kullanılan dil, provokasyonları da beraberinde getiriyor.

Son olarak, Mersin’in Tarsus ilçesinde demokratik protesto hakkını kullanan yurttaşlara yönelik açılan ateş sonucu, evinin balkonunda bulunan Kobanili Baran Abdi yaşamını yitirmiştir. 2014 yılında IŞİD çetelerinin saldırıları nedeniyle henüz 10 yaşındayken yaşadığı coğrafyayı terk etmek zorunda kalan Baran Abdi’ye rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Başta siyasetçiler ve ana akım medya olmak üzere herkes şiddeti teşvik eden açıklama ve değerlendirmelerden uzak durmalıdır.

DEM Parti olarak, provokasyon ve kışkırtmalara karşı tüm kesimleri sağduyuyla hareket etmeye çağırıyoruz."