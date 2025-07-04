DEM Parti: "Tunç Soyer'in tutuklanması hukuksuzdur, kabul edilemez"

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"2 Temmuz sabahı İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in de bulunduğu yaklaşık 130 kişi gözaltına alınmıştı. İki günlük gözaltı sürecinin ardından Soyer ve 44 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yargı mensuplarının siyasi hesaplar doğrultusunda gerçekleştirdikleri bu operasyonlar ve çok sayıda siyasetçinin özgürlüklerinden mahrum edilmesi, hukuksuz olduğu kadar barış umuduna da zarar vermektedir.

Tunç Soyer, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine destek ve katkı sunan önemli bir siyasetçidir. Siyasi yaşamında ortaya koyduğu bu duruşu kıymetli ve önemli buluyoruz. Verilen bu tutuklama kararını da barış istemine bir müdahale olarak değerlendiriyoruz. Tutuksuz yargılama yoluyla sürdürülebilecek bir soruşturmada alelacele tutuklama kararlarının verilmesini kınadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Adil yargılanma, masumiyet karinesi ve tutuksuz yargılanma temel anayasal haklar ve evrensel ilkelerdir. Adaletin gerçekten tarafsız ve bağımsız şekilde işlemesi tüm yurttaşlarımızın ortak talebi ve hakkıdır. DEM Parti olarak herkes için adalet ve hukuk demeye devam edeceğiz. Verilen tutuklama kararından bir an önce geri dönülmeli, Tunç Soyer derhal serbest bırakılmalıdır."