DEM Parti: Tuncer Bakırhan'ın konuşması maksatlı bir şekilde çarpıtıldı
DEM Parti Sözcüsü Doğan, basın toplantısı düzenledi. Kayyum atamalarına tepki gösteren Doğan, "Eğer seçilmiş bu kişilerle ilgili gerçekten kesinleşmiş mahkeme kararları varsa belediye meclisinin seçmesi gerekiyor" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkındaki soruşturmaya değinen Doğan, Bakırhan'ın konuşmasının maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını söyledi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin, "Verdiğimiz bir kanun teklifi var. Yeniden bir düzenleme yapılması gerekiyor. Eğer seçilmiş bu kişilerle ilgili gerçekten kesinleşmiş mahkeme kararları varsa belediye meclisinin seçmesi gerekiyor. Bu süreci tamamlamadan onların yerine kayyum atayamazsınız" dedi.
Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün ilk duruşması görülen Narin Güran cinayetinde henüz adaletin sağlanamadığını belirterek davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.
Bazı belediyelere yönelik görevlendirmelere değinen Doğan, "halkın, demokratik hakkını kullanarak kayyum atamalarına karşı tepkisini ortaya koyduğunu" ve bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.
"YENİDEN BİR DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR"
Doğan, görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığını kaydederek, "Bu yol, Türkiye'yi daha demokratik, adil, eşit, özgür bir yere götürmeyecek. O yüzden bu yoldan bir an önce dönün. Meclis de bu konuda sorumluluk üstlenmeli. Verdiğimiz bir kanun teklifi var. Yeniden bir düzenleme yapılması gerekiyor. Eğer seçilmiş bu kişilerle ilgili gerçekten kesinleşmiş mahkeme kararları varsa belediye meclisinin seçmesi gerekiyor. Bu süreci tamamlamadan onların yerine kayyum atayamazsınız" diye konuştu.
DEM PARTİLİ BAKIRHAN'A SORUŞTURMA
İçişleri Bakanlığınca belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili açıklamaları nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatılmasına ilişkin de konuşan Doğan, Bakırhan'ın konuşmasının maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını belirtti.
Bakırhan'ın konuşmasını hatırlatan Doğan, "kayyum ataması gibi yöntemlerin kendilerini mücadelelerinden vazgeçirmeyeceğini" söyledi.
BAKIRHAN NE DEMİŞTİ?
Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı kayyum uygulamasına yönelik eylemde konuşan Tuncer Bakırhan, "Çok iyi bilsinler ki, Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.